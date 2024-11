BJK Cup Finals 2024 impresa Slovacchia | rimonta la Gran Bretagna e raggiunge in finale l’Italia

Leggi su Sportface.it

Sarà lal’avversaria delnelladi Billie Jean King Cup. Ha dell’incredibile quanto accaduto a Malaga, dove lasembrava avere la vittoria in pugno e invece si è fattare, vedendo così sfumare unache manca addirittura dal 1981. Ad aprire le danze era stata Emma Raducanu, brava a rispettare il pronostico della vigilia e conquistare la sua terza vittoria della settimana, piegando con un doppio 6-4 Viktoria Hruncakova.TABELLONE E RISULTATIA seguire è scesa in campo Katie Boulter, reduce da due vittorie convincenti contro Siegemund e Fernandez e apparentemente in controllo della sfida contro Rebecca Sramkova. Dopo il 6-2 iniziale, però, la britannica si è disunita ed è stata sconfitta dopo una battaglia di 2 ore, con l’avversaria che ha vinto i due restanti set entrambi col punteggio di 6-4.