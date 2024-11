Ilnapolista.it - Benitez professore a Coverciano con foto ricordo e “forza Napoli!”

Leggi su Ilnapolista.it

Rafa, ex allenatore di Liverpool, Inter,e Real Madrid, ha tenuto oggi una lezione di due ore al corso per allenatori Uefa Pro. Una lezione alla quale in aula hanno assistito, tra gli altri, Cesc Fabregas, allenatore del Como, e due suoi ex calciatori: Marek Hamsik e Gokhan Inler. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rafa(@rafarb) Lo spagnolo ha scattato unacon tutti e sul suo profilo Instagram ha scritto: “Ho preso parte come ospite per un talk con Paco a, Firenze, per il corso UEFA Pro insieme ad alcuni buoni amici.!”.Leggi anche: Chiamatemi don Rafe’ l’ultima volta. A modo vostro mi avete voluto bene, anche se adesso non lo sapete ancoraTra i docenti anche Cristiano Giuntoli, Managing Director Football della Juventus, è intervenuto aal corso del Settore Tecnico propedeutico per la formazione dei nuovi direttori sportivi, parlando così ai presenti: «Per fare questo lavoro dobbiamo essere spinti da una grande passione.