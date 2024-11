Isaechia.it - Anticipazioni Uomini e Donne del 19/11/24: due abbandoni choc, ecco chi ha lasciato il programma

Si è appena conclusa una nuova puntata di. Qui di seguito le nostre: Trono Classico: Alessio a centro studio: dopo la puntata di ieri della segnalazione fanno vedere un filmato in cui dopo la registrazione Alessio vede tutto con le corteggiatrici e ribadisce che è un’amica. Una corteggiatrice gli chiede cosa avesse fatto la sera prima e lui dice che era andato in un locale con amici. Interviene Claudio della redazione e gli dice che a lui aveva detto che andava a mangiare a cena con i genitori e che sa bene che i tronisti non possono uscire e frequentare locali e quindi lui la mano sul fuoco sul suo trono non la mette più. A centro studio Jenny dice ad Alessio che l’ha delusa che si sa vendere bene ma che non ha avuto rispetto per nessuno e quindi si elimina.