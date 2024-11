Biccy.it - Simona Ventura stona con Bocelli e balla il Da-Da-Um-Pa con la sua imitatrice, è show da Fazio

Fabioda un paio d’anni a questa parte ha scoperto inun genio dell’autoironia e con l’ultima puntata di Che Tempo Che Fa ha toccato l’apice.Se prima la conduttrice si limitava are nelle sue assurde parodie a Citofonare Rai2 in coppia con Paola Perego, ora si è sdoppiata e ha deciso dire non solo imitando, ma proprio duettando con i big della musica italiana. Lo ha fatto con Claudio Baglioni sulle note di Sabato Pomeriggio, ieri sera con Andreain Con Te Partirò e anche con Gianna Nannini in Sei Nell’Anima, quest’ultima probabilmente la sua interpretazione più famosa.sa di essereta e non ha problemi a dimostrarlo, divertendosi. Dopotutto non ha mai dimostrato grandi dote canore neanche quando era stata arruolata per cantare nel cast de Il Cantante Mascherato di Milly Carlucci; anche se la sua interpretazione più bella e iconica rimarrà sempre quella de La Isla Bonita in compagnia di Valeria Marini ai tempi de L’Isola dei Famosi.