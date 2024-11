Puntomagazine.it - Roma: incidente tra due volanti di Polizia, muore un agente

Monte Mario,: duedellasono entrate in una forte collisione. Nell’impatto è morto une sono feriti due colleghi, 18 novembre 2024 – Una tragedia ha scosso il quartiere di Monte Mario, a, nella notte tra domenica e lunedì, quando duedellasono entrate in collisione, provocando la morte di un poliziotto e il ferimento di altri due colleghi. L’è avvenuto intorno alle 5:00 in via dei Monfortani, una zona residenziale della capitale.Secondo le prime informazioni, la vittima, undi 32 anni, è deceduto a seguito del violento impatto. Gli altri due poliziotti, uno dei quali è una donna, sono stati trasportati in ospedale: la donna è stata portata d’urgenza al San Camillo, mentre l’uomo è stato ricoverato al Santo Spirito.