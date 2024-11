Panorama.it - Quanto ci costano i cyber criminali?

Le violazioni dei dati e gli attacchi informatici stanno avendo un impatto economico devastante, con danni che vanno ben oltre le perdite dirette delle aziende. Secondo il rapporto Cost of Data Breach 2024di IBM, il costo medio di una violazione dei dati in Italia ha raggiunto i 4,37 milioni di euro nel primo semestre del 2024, portando l’Italia tra i paesi con i costi più alti a livello mondiale. Questa cifra impressionante, ma parziale perché stima solo gli attacchi denunciati, riflette il danno immediato agli asset aziendali e l’inevitabile aumento delle spese legate al recupero e alla gestione delle conseguenze degli attacchi.Gli attacchi informatici sono diventati talmente frequenti che i tempi di recupero si sono notevolmente allungati. Più di tre quarti delle aziende che sono riuscite a riprendersi completamente da una violazione hanno impiegato oltre 100 giorni per farlo, con il 35% che ha richiesto più di 150 giorni.