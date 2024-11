Iltempo.it - Nuova Delhi soffoca per lo smog: inquinamento a livelli record, allarme rosso

a causa dell'. Le immagini che arrivano dalla capitale indiana mostrano una città avvolta da una coltre di. Alle 12.30 ora locale, riportano i media indiani, l'indice di qualità dell'aria (Aqi) era a pari a 1743, secondo IQAir, e un Aqi pari o superiore a 301 è considerato «pericoloso». Dopo giorni dinella capitale indiana e in aree limitrofe idi- 60 volte superiori ai limiti 'consentiti' dall'Organizzazione mondiale della sanità, come riporta l'agenzia Afp - hanno costretto le autorità a decidere per la chiusura delle scuole. Aule vuote e 'dad' fino a nuovo avviso per tutti gli alunni, ad eccezione degli studenti più grandi delle ultime classi. Vietato l'ingresso ai camion, ad eccezione di quelli carichi di generi alimentari, e stop anche per i cantieri dei lavori pubblici.