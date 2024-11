Iodonna.it - L’oggi di Giulia Bassani orbita attorno al progetto della prima stazione spaziale che circumnavigherà la Luna. Il domani potrebbe vederla astronauta

Nata nel 1999,si è laureata in Ingegneria aeroal Politecnico di Torino, e qui lavora alla progettazione di moduli spaziali. Scrive libri di fantascienza. È conosciuta su Instagram come @astro(57mila follower). «Da bambina avevo un rapporto ambivalente con lo spazio: la possibilità di incontrare alieni e l'infinità del cosmo mi affascinavano e al contempo mi inquietavano. Quando Samantha Cristoforetti è diventata laitaliana in, la mia passione ha preso il volo».