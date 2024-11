Sport.quotidiano.net - Lazio, Dele Bashiru: "Baroni sta cercando di farmi abituare alla Serie A"

Roma 18 novembre 2024 - Va a caccia di continuità di rendimento con la maglia laziale, ma per ora ha la possibilità di mettersi in mostra con la maglia della propria Nazionale. Fisayonon ha ancora trovato un impiego stabile nella fin qui eccellente stagione biancoceleste sotto la guida di Marco, ma il passaggiogli ha permesso di conquistare la maglia della Nigeria, dove comunque pocovolta si sta ritagliando il suo spazio. Ottime prestazioni durante le attuali qualificazioni per la prossima Coppa d'Africa possono guadagnargli minuti anche con i capitolini, visto come la prossima parentesi stagionale sarà un vero e proprio tour de force con il debutto anche in Coppa Italia, oltre aA ed Europa League a testare la profondità della rosa biancoceleste.