Iodonna.it - Il progetto di Ilaria Turba è nato da un progetto per i quartieri multietnici a nord di Marsiglia, Viaggio del pane dei desideri e? un laboratorio speciale che recupera un’arte antica attraverso il lavoro collettivo. Per integrare culture differenti.

Leggi su Iodonna.it

Da artista visiva ai processi partecipativi, qual e? stato il passaggio?Ho avuto una grande cristi d’identita?, non riuscivo piu? a capire il senso di quello che stavo facendo: per chi era, a chi stavo parlando? Non m’interessava creare per i famosi White Cube, le gallerie fredde dove l’opera viene appesa al muro, il pubblico arriva, guarda e se ne va. Avevo lavorato a lungo in ambito educativo con adolescenti e bambini per Amnesty International e in altri contesti sociali sviluppando progetti sui diritti umani legati all’immagine: la fotografia, il disegno, la parola visiva. Era stata la palestra in cui avevo imparato a fare arte con gli altri. Tutti a lezione di