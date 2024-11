Gaeta.it - Gattinoni lancia una nuova essenza per il marketing sensoriale delle agenzie di viaggio

Facebook WhatsAppTwitter La compagniaTravel ha introdotto un’innovativa campagna diattraverso il lancio dell’“Traveller, Orizzonti di“. Questaprofumazione, realizzata in collaborazione con maestri profumieri, si pone l’obiettivo di arricchire l’esperienzadi viaggi, aggiungendo un ulteriore strato emozionale alla comunicazione con i clienti. L’iniziativa segna un passo importante nel settore del turismo, dove l’appealdiventa fondamentale per attrarre e fidelizzare i clienti.Il progetto die l’emozionalità delLa& communication director di, Isabella Maggi, ha descritto come, oltre ai mezzi tradizionali di comunicazione come il rebrandinge l’implementazione di Radio, ilavesse bisogno di un approccio innovativo.