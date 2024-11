Fiumicino ponte 2 Giugno | via libera alla ristrutturazione

Leggi su Ilfaroonline.it

– La Giunta Comunale diha approvato, in via definitiva, il progetto di fattibilità tecnico-economica per ladegli organi meccanici dele delmobile pedonale sulla Fossa Traianea. Un intervento fondamentale per la messa in sicurezza e la riqualificazione delle infrastrutture che rappresentano un nodo cruciale nella viabilità del territorio.“Un passo importante per garantire che illevatoio e la passerella pedonale, quotidianamente utilizzate da migliaia di persone, possano continuare a svolgere il loro ruolo in sicurezza e con la massima efficienza.” – dichiara il Sindaco, Mario Baccini. “Il progetto prevede una serie di lavori complessi che vanno drevisione edegli impianti meccanici fino al miglioramento delle condizioni strutturali.