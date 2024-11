Oasport.it - Coppa Davis 2024, l’Argentina ai raggi X. Squadra solida e con un doppio temibile

Leggi su Oasport.it

La prima avversaria dell’Italia in, nelle Finals, sarà. Un quarto di finale che vede gli azzurri coi favori del pronostico, anche se non è di quei confronti che, in sostanza, “ci si porta da casa”. Questo perché gli argentini hanno varie possibilità per dar fastidio al team capitanato da Filippo Volandri e che avrà a Malaga Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Matteo Berrettini, Simone Bolelli e Andrea Vavassori.Il capitano argentino Guillermo Coria, ad ogni modo, avrà i suoi buoni grattacapi, posto che altri ce ne sono in seno alla Federazione argentina. Quanto al campo, questo dice che peril numero 1 è Sebastian Baez, che però potrebbe essere paradossalmente sacrificato a favore di Francisco Cerundolo e Tomas Martin Etcheverry. Questo per un semplice motivo: l’efficacia di Baez sul veloce è minore rispetto a quella di Cerundolo ed Etcheverry, con il primo che quest’anno un paio di successi su top 10 li ha tirati fuori.