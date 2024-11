Ilrestodelcarlino.it - Chiaravalle, al via domenica la nuova stagione teatrale del Giacconi

(Ancona), 18 novembre 2024 – Al via al teatro comunale, la, proposta dalla storica collaborazione fra Comune e Amat con il sostegno di Regione Marche e Ministero della Cultura. Sette titoli scelti fra spettacoli di tensione etica e sociale, gioiose atmosfere natalizie, classici senza tempo (e per questo, sostiene Favi, capaci di parlare anche al/del nostro tempo) e i più incisivi protagonisti della scena contemporanea. Si parteprossima, alle 17 con il fuori abbonamento , in omaggio al poeta e scrittorese Massimo Ferretti a 50 anni dalla scomparsa: si tratta di una lettura scenica degli iscritti al progetto "VocAzioni" diretta da Lucia Ferrati e accompagnata dalle musiche di Marco Fagotti e da contributi fotografici di varia provenienza relativi all'itinerario geografico di Ferretti.