Belve è il nuovo singolo dei Gravenia

Da venerdì 22 novembre 2024 sarà disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming digitale “” (Overdub Recordings), ildei.“” è un brano che esprime la rabbia che prova il protagonista, costretto a vivere in una società sempre più veloce e meccanica. La mancanza di tempo e di stimoli crea lo spunto per l’alienazione. I ritmi veloci e incalzanti del groove sono dettati dalla frenetica follia sociale con cui il protagonista è costretto a scontrarsi, prima di riflettere su stesso.Spiega la band a proposito del brano: “è uno dei pezzi più tirati che abbiamo. Un urlo di rabbia rivolto alla società che trova ascolto in noi stessi. È il primo pezzo che abbiamo scritto”.Biografiaè un progetto stoner rock che nasce a Palestrina (RM) da un’idea di Simone Costantini (voce e chitarra) resa concreta dopo l’incontro con Gian Lorenzo Bruno (basso) e Gianmarco Botteri (batteria) nell’ottobre 2022.