Oasport.it - ATP Finals, Simone Vagnozzi su Sinner: “Un successo che vale quanto uno Slam. Squalifica? Non la merita”

Leggi su Oasport.it

Tutti in festa per Jannik. Il tennista azzurro ha fatto la storia, diventando il primo del Bel Paese a vincere le ATPe anche il primo a farlo senza cedere set da Ivan Lendl nel 1986. Un motivo di soddisfazione anche per il suo allenatore,, che ha tenuto una conferenza stampa al termine della partita.“Questa di oggi è una vittoria eccezionale – afferma, soddisfatto e forse un po’ incredulo per l’annata appena conclusa – è importantevincere unoe forse ancora di più quest’anno visto che non abbiamo potuto giocare a Roma. Avremmo firmato per ottenere risultati come questi“.“Io e Darren siamo molto tranquilli durante i match – afferma– Jannik non è uno che ama sentire molte le parole durante le partite, ma soltanto dei piccoli consigli.