Raspadori cerca riscatto con l’Italia ma a gennaio può lasciare il Napoli | 2 club dalla Serie A ci provano

Jackvuole ritagliarsi spazio da protagonista con, contro la Francia, ma il suo futuro alresta in bilico Mai una parola fuori posto, mai una lamentela. Jackha sempre accettato il suo ruolo da comprimario nel, sin dal suo arrivo due anni fa. Luciano Spalletti lo ha saputo valorizzare nel modo giusto e nell’annata Scudetto è stato fondamentale. Sono sue le reti contro lo Spezia, in una delle gare maledette storicamente per gli azzurri, ma soprattutto quella alla Juventus ad aprile, allo Stadium, che ha indirizzato definitivamente quel campionato.Lo scorso anno, come tutti, ha brillato molto meno e in questa stagione, con Antonio Conte, sta trovando pochissimo spazio. Sono 383 i minuti disputati fin qui, molto pochi se consideriamo il valore dell’attaccante.