Piperspettacoloitaliano.it - Lunetta Savino ci sarà in Un Medico in Famiglia 11 ? Anche Cettina favorevole al ritorno

Leggi su Piperspettacoloitaliano.it

Unin11apre per una nuova stagioneNel corso degli anni,è diventata uno dei volti femminili più importanti del cinema e della televisione italiana. Ruoli che hanno lasciato sempre qualcosa al grande pubblico. Ma più di tutti c’è quello diGargiulo, la mitica tata di casa Martini. L’accoppiata made in Puglia con Lino Banfi ha fatto sorridere milioni di italiani. Spesso si è parlato di un, ma in un’intervista a Domenica IN è Mara Venier a chiedere spiegazioni all’attrice che debutterà con la fiction Libera. Cosa ne pensa di una possibile nuova stagione ?ciin Unin11 ? Mai dire maiha ricordato i trascorsi durante le riprese della fiction «Sul set ci divertivamo come pazzi.