L’arte di Jr ai Giardini Margherita

Sempre più persone apprezzano il lavoro sociale attraverso la fotografia portato avanti da JR, l’artista francese che non toglie mai gli occhiali da sole e che qualche anno fa arrivò sul palco del cinema sotto le stelle di piazza Maggiore con Agnès Varda per presentare Visages, Villages. Quelle migliaia di ritratti in bianco e nero (per l’esattezza oltre 500.000) che hanno iniziato a guardare l’umanità di tantissime città del mondo (153 ad oggi) dagli edifici, dai ponti, dalle piazze, portando a galla istanze come diversità, femminismo, cambiamento climatico o razzismo, sono Inside Out, il progetto di public art più grande del mondo lanciato da JR nel 2011, che a febbraio arriverà anche a Bologna, grazie all’impegno di un gruppo di donne attiviste nel nome di madre natura. Re-use with love è il cuore del gruppo che dal 2010 lavora sul riuso dei capi di abbigliamento e sul riciclo dei materiali tessili in difesa dell’ambiente, ma l’installazione che nascerà in città in occasione di Arte Fiera 2025 ha richiamato molte altre persone di tutte le età sensibili al tema, che nell’iniziativa fotografica hanno deciso di metterci la faccia.