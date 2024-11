Justcalcio.com - Inter in ansia per Calhanoglu: “Ho sentito pizzicare, farò una risonanza”|Primapagina

Leggi su Justcalcio.com

2024-11-17 00:30:00 Fermi tutti!inper: “Houna risonanza”Primapagina Calciomercato.com Homeinper, Montella: “L’ho tolto per un infortunio” Redazione Calciomercato L’è inper le condizioni fisiche di Hakan. Il centrocampista turco è stato sostituito alla fine del primo tempo della partita di Nations League contro il Galles. Lo stessoha confermato: “Honello stesso punto in cui avevo avuto fastidio e ho preferito non correre rischi, domenicauna risonanza magnetica”.