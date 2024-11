Iltempo.it - Il Papa su Gaza: "Indagare". L'ambasciata israeliana replica: " "Massacro genocida"

Leggi su Iltempo.it

L'interrogativo posto daFrancesco sulla guerra scoppiata in Medio Oriente ha scatenato l'immediata reazione dell'di Israele nella Santa Sede. "A detta di alcuni esperti, ciò che sta accadendo aha le caratteristiche di un genocidio. Bisognerebbecon attenzione per determinare se s'inquadra nella definizione tecnica formulata da giuristi e organismi internazionali", si legge - come anticipato da La Stampa - in un brano di “La speranza non delude mai. Pellegrini verso un mondo migliore”, il libro che Bergoglio pubblicherà per il Giubileo 2025. Parole, quelle sul conflitto scoppiato in seguito alla strage del 7 ottobre, che non potevano restare senza. "Il 7 ottobre 2023 c'è stato undi cittadini israeliani e da allora Israele ha esercitato il proprio diritto di autodifesa contro i tentativi provenienti da sette diversi fronti di uccidere i suoi cittadini.