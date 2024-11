Terzotemponapoli.com - Fedele: “Napoli, obbligo scudetto con questa rosa’”

Enrico, ex dirigente sportivo, ha condiviso le sue opinioni sulla situazione attuale deldurante un intervento ai microfoni di Radio Marte. Le sue dichiarazioni spaziano dal ruolo dell’allenatore alla mentalità della squadra, passando per le prospettive in campionato e alcune critiche rivolte ai calciatori e agli arbitri.Il ruolo dell’allenatore e la mentalità dei calciatoriSecondo, il cambiamento principale di cui ilha bisogno non è solo quello relativo alla figura dell’allenatore, ma anche a un cambiamento di mentalità da parte dei giocatori. L’arrivo di un tecnico di livello internazionale come Ranieri, considerato un “signor allenatore invidiato da tutto il mondo”, può rappresentare uno stimolo importante. Tuttavia,sottolinea che Ranieri non possiede una “bacchetta magica” e che il suo contributo più immediato potrebbe essere quello di restituire serenità e tranquillità all’ambiente.