Elezioni Emilia-Romagna e Umbria | chiamata alle urne per 43 milioni Preoccupa l’astensione

Roma, 17 novembre 2024 – Ci siamo. Oggi e domani 4,3di italiani (circa 3,6ine poco più di 700mila in) andranno al voto in tandem per eleggere i propri rappresentanti in Regione. Ma ovviamente c’è di più. Perché dopo il mancato ribaltone in Liguria, la garano-romagnola e quella umbra saranno utili a definire l’umore degli italiani. In, baluardo della sinistra, la maggioranza a guida Meloni preme per uno “storico ribaltone nella ‘rossa’” con la vittoria della leghista Elena Ugolini sul dem Michele de Pascale. Dall’altro lato c’è l’, che nel 2019 ha vissuto uno storico cambio, con la destra la potere dopo anni di sinistra e il trionfo della leghista Donatella Tesei, governatrice uscente e ora ricandidata contro la ‘campolarghissima’ (dalla sinistra antagonista ai boy scout cattolici) Stefania Proietti.