Bergamonews.it - Truffa delle pensioni, le vittime del raggiro dovranno restituire le somme indebitamente percepite

Leggi su Bergamonews.it

Bergamo. Lepattuite venivano riscosse direttamente a casa dei lavoratori agricoli. Oppure in parcheggi dove il finto dipendente dell’Inps dava appuntamento alle persone che aveva convinto a pagare per anticipare la pensione o per incrementarne l’ammontare.Emergono nuovi elementi rispetto all’indagine, portata avanti dalla Guardia di Finanza di Bergamo, relativa allaaggravata ai danni dello Stato e di numerosi lavoratori bergamaschi.Da venerdì mattina G.C., 76 anni, è agli arresti domiciliari a casa sua, a Costa di Mezzate. Indagati insieme a lui per lo stesso reato ci sono F.P, 73 anni, di Alzano Lombardo, ex funzionario dell’Inps e M.A., 64 anni, residente a Gorlago.Il meccanismo che avevano architettato ha provocato un danno alle casse dell’ente previdenziale pari a 11 milioni ed ha consentito loro di intascare migliaia di euro.