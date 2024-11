Movieplayer.it - Star Wars: Skeleton Crew, l'anteprima gratuita al Fantasticon Film Fest 2024 il 24 novembre

Una delle serie più attese dell'universo di, scopriamo insieme i contenuti esclusivi dialil 24, nell'ambito della Milan Games Week & Cartoomics. Per il gran finale, ilci regala un evento esclusivo che farà la gioia dei fan di. Il 24, a partire dalle ore 18:30, prenderà il via un evento dedicato alla serie, in arrivo su Disney+ il 2 dicembre. Dopo un'introduzione condotta da Gabrielle Croix e Andrea Fornasiero in cui esploreremo il nuovo capitolo della saga di, alle 19:30 verranno mostrati in esclusiva alcuni estratti del primo episodio e bonus footage esclusivo. L'evento è organizzato in collaborazione con Disney+. La proiezione è a ingresso gratuito fino a esaurimento posti .