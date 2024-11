Sport.quotidiano.net - Spogliatoi Stellone: "Penalty che fa ridere"

A fine gara si presenta in sala stampa un misterche ostenta calma ma non ha peli sulla lingua: "Mi pare che questo rigore che ci hanno fischiato faccia". Ovviamente aè solo l’avversario, mentre per la Vis si tratta di punti persi senza merito e il mister biancorosso spiega perché: "L’arbitro si è fidato dell’urlo del giocatore dell’Ascoli che era a terra che sembrava che un cecchino dalla tribuna lo avesse colpito. Purtroppo il direttore di gara era distante dall’azione. Fino a quel momento aveva arbitrato bene, ma con quell’episodio ha determinato la partita. Ci siamo così ritrovati senza tre punti meritati e con uno solo in tasca. Non è la prima volta che paghiamo gli errori arbitrarli, a causa dei quali abbiamo perso forse troppi punti. Basti pensare alla partita persa con la Pianese con la troppa severità nei confronti di Coppola, poi espulso".