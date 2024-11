Ilfattoquotidiano.it - “Per favore muori. Sei un peso per la società. Sei uno spreco per la Terra. Sei una macchia nell’universo”: uno studente insultato da Gemini, il chatbot IA di Google

Il dibattito sull’utilità dell’intelligenza artificiale è più aperto che mai. Tra pregi e difetti sono in molti a domandarsi fino a dopo la tecnologia può o non può spingersi. Capitano nel mezzo però incidenti di percorso che non fanno altro che accendere ancora di più le fazioni opposte a questo mondo così misterioso, ma al contempo affascinante.È il caso di un giovanelaureato nel Michigan che stava usando, ilIA di. Il ragazzo stava cercando delle informazioni per una ricerca universitaria – come riporta la CBS News – legata al sistema pensionistico delle persone anziane. In particolare la domanda era sul ruolo degli assistenti sociale nell’ottica della gestione degli anziani.D’un tratto però è apparso un messaggio inquietante, poi condiviso sui social: “Questo è per te, umano.