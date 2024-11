Thesocialpost.it - MotoGP: Bagnaia trionfa nella Sprint di Barcellona, festa rinviata per Martin

Peccovince la garadeldi, rimandando ladi Jorgeper il titolo mondiale. Lo spagnolo, terzo al traguardo dietro le Ducati died Enea Bastianini, conserva un vantaggio di 19 punti su, ma il verdetto finale sarà rimandato alla gara lunga di domani. Per, basterà un nono posto per conquistare il suo primo titolo iridato.Leggi anche: Boulaye Dia e il mistero della malaria: dubbi e attese per il ritorno dell’attaccante della LazioGara: una sfida al cardiopalmaLa gara si apre con una partenza complessa per, che deve difendersi dagli attacchi die Bastianini. Nonostante le difficoltà iniziali, il pilota torinese riesce a prendere il comando. Il compagno di squadra Bastianini tiene testa afino al secondo giro, quando lo spagnolo riesce a sorpassarlo.