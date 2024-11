Oasport.it - LIVE Zverev-Fritz 3-6, 5-2 ATP Finals 2024 in DIRETTA: il tedesco conferma a fatica il break di margine

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SINNER-RUUD DALLE 20.3015-30 Ace (7°)!0-30 Sul nastro il rovescio lungoriga di!!!Seconda!0-15 Inizia sotterrando il rovesciodopo il servizio.5-3 Ace (10°). Serve per il set, momento della verità del parziale.40-15 Prima vincente.30-15 Ace (9°).15-15 Si allunga il rovescio in palleggio di.15-0 Servizio vincente, palle nuove.5-2 Ace (6°)!A-40 Pauroso servizio e dritto al centro per non sbagliare direzione. Bravo.40-40 Vince la bella schermaglia a rete l’americano.A-40 Ha preso due righe di fila, di cui una a occhi chiusi di dritto, poi il rovescio al volo vincente.40-40 Prima a uscire a segno, scoraggiante!30-40 NOO! Come prima! Slice perfetto ma attacco non definitivo! Passadi rovescio!30-30 Prima a uscire a segno.