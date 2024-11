Oasport.it - LIVE Sinner-Ruud, ATP Finals 2024 in DIRETTA: alle 20.30 la seconda semifinale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.06 Ai sedicesimi dell’ATP di Vienna 2020, l’azzurro si impose per 7-6 (2), 6-3. L’anno dopo, sempre a Vienna, ai quarti di finale l’altoatesino la spuntò per 7-5, 6-1. Era ancora unin costruzione.20.05non si affrontano spesso. I due unici precedenti li ha vinti l’italiano, ma sono molto lontani nel tempo.20.01 Lainizierà20.30. Domani invece l’atto conclusivo è previsto per le 18.00.20.00 Chi vince raggiungerà in finale l’americano Tylor Fritz, che a sorpresa ha eliminato al tie-break del terzo set il tedesco Alexander Zverev.19.58 Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alladidelle ATPdi Torino.LADI ZVEREV-FRITZ D14.30Come seguirein tv/streaming – La cronaca di-Medvedev – La conferenza stampa di JannikBuona sera e bentrovati alladelladelle ATPdi tennis.