Inter-news.it - LIVE – Sampdoria-Inter Women 0-1, si riprende col secondo tempo!

è l’incontro valido per la decima giornata del campionato di Serie A Femminile 2024-2025: segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 18.00, si gioca allo Stadio La Sciorba di Genova (GE).0-153? La tifoseria blucerchiata si fa sentire allo Stadio La Sciorca di Genova: fumogeni in campo dalle parti di Runarsdottir.51? Punizione da centrocampo per l’: il pallone finisce sulla testa di Merlo, piazzata in area. La conclusione però non è abbastanza forte da impensierire Tampieri46? Subito cambi alla ripresa per Piovani: esce Pedersen entra KarchouniINIZIA IL!Primi quarantacinque minuti di qualità per le nerazzurre di Gianpiero Piovani, che dimostrano subito di voler dettare il proprio gioco in casa delle blucerchiate.