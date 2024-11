Lapresse.it - Georgia, confermata vittoria del partito di governo alle elezioni: disordini e arresti

I dati definitivi della Commissione elettorale centrale (Cec) dellaha confermato che ildi, Sognono-Democratica, ha vinto leparlamentari con il 53,93% dei voti, ricevendo 89 seggi in Parlamento sui 150 totali. I risultati sono stati letti dal segretario della Cec, Giorgi Javakhishvili. Nella sessione finale, Javakhishvili ha annunciato le percentuali di voti ottenuti da tutti i partiti. Oltre a Sognono, quattro partiti dell’opposizione hanno superato la soglia del 5%. Coalizione per il Cambiamento ha ottenuto l’11,03% e 19 mandati, Unità – Movimento Nazionale – il 10,17% e 16 mandati, Forte– l’8,81% e 14 mandati e Gakharia per la– il 7,78% e 12 mandati. Javakhishvili ha riferito che hanno votato oltre 2,1 milioni di persone su oltre 3,5 milioni di aventi diritto, con circa 34.