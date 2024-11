Lanazione.it - Focus sui centri storici. Come valorizzarli

Leggi su Lanazione.it

Si parlerà dei, diviverli, tutelarli eoggi pomeriggio a Montevarchi in occasione di un convegno organizzato dal Pd cittadino a 50 anni dalla Commissione Franceschini". Appuntamento alle 16,30 alla Casa del Popolo di via Ammiraglio Burzagli. "Parleremo di luoghi ricchi di storia e cultura che oggi più che mai necessitano di cura e valorizzazione", hanno sottolineato gli organizzatori. Ospiti la professoressa Mariella Zoppi e l’architetto Massimo Gregorini, che faranno una riflessione profonda sul valore dei nuclei originari e sulle azioni necessarie per preservarli e renderli attrattivi e funzionali per le generazioni presenti e future. "I- ha ricordato il Pd - sono un patrimonio inestimabile, ma anche uno spazio quotidiano, da vivere e da cui trarre ispirazione e benessere".