Notizie.com - Crotone, 15 Daspo tifosi: costrinsero i giocatori a lasciare le maglie in campo dopo un ko

Arrivano 15perdelche lo scorso maggioi calciatori dei pitagorici ala maglia inuna sconfitta.Il ko a Picerno, in provincia di Potenza, portò i rossoblù all’eliminazione dai playoff della Serie C lo scorso 7 maggio, inon la presero bene costringendo i calciatori a un gesto molto delicato., 15leinun ko (Youtube) Notizie.comLa decisione è stata del questore del capoluogo lucano, Giuseppe Ferrari, che ha messo l’ordinanza dinei confronti dei 15calabresi. I provvedimenti di divieto alle manifestazioni sportive dureranno da uno a otto anni con la prescrizione aggiuntiva dell’obbligo di firma da effettuare presso la Questura per ogni incontro del