Biancolino | Dobbiamo dare qualcosa in più

Tempo di lettura: 2 minuti“Non bisogna farsi prendere dall’euforia o dall’ansia. È una partita importante, come le altre. Sappiamo sia una partita dal sapore diverso, è pur sempre un derby. Ci teniamo noi, la società. Loro vogliono mantenete la vetta. Noiin più“. Parla così Raffaele– tecnico dell’Avellino – alla vigilia della sfida contro il Benevento. “Punterò molto sul nostro gioco e sulla mia idea di calcio – confermaalla vigilia –insistere sul nostro gioco e sulle nostre idee. Non voglio essere ripetitivo: ho tanti calciatori importanti. So che non fa piacere, come nel caso di Gori a Potenza, riscaldarsi per tanto tempo e giocare pochi minuti. Sul centrocampo, Toscano ha fatto bene a Potenza, così come Rocca e Armellino. Mi hanno dato buoni segnali”.