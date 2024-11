Panorama.it - A ottobre Israele ha distrutto un centro per le armi nucleari in Iran

A quasi un mese dall’attacco israeliano all'denominato «Operazione Giorni del Pentimento» emerge che l’aeronautica di Gerusalemme la notte del 252024 haundi ricerca e diattive a Parchin. Lo redo noto Axios citando tre funzionari statunitensi: un attuale funzionario israeliano e un ex funzionario israeliano. In precedenza il sito era stato segnalato come inattivo, ha aggiunto Axios. Tuttavia, ora è chiaro che «l'attacco ha danneggiato significativamente gli sforzi dell'per riprendere la ricerca sulle». L'ha sempre negato di voler realizzare un'arma nucleare e la sua missione presso le Nazioni Unite ha rifiutato di commentare la vicenda.Un ex funzionario israeliano informato sull'attacco ha affermato che«hale sofisticate apparecchiature utilizzate per progettare gli esplosivi al plastico che circondano l'uranio in un dispositivo nucleare e sono necessari per farlo esplodere».