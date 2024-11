Isaechia.it - Uomini e Donne, Jasna Amodei stronca Marcello Messina e Giada: “L’ho vissuto in prima persona e…”

, ex dama del Trono Over di, ha commentato l’uscita dal programma diconRizzi.La fine della storia d’amore traè stata particolarmente turbolenta e, a distanza di mesi dalla rottura, l’ex dama ha voluto dire la sua sul comportamento dell’ex. Intervistata da Lorenzo Pugnaloni per CasaLollo, la donna ha dichiarato:Ieri ho ricevuto tantissimi messaggi da persone che mi seguono e che inevitabilmente hanno notato delle similitudini su cose passate, le abbiamo notate un po’ tutti. Posso dire chemi è piaciuta molto, la vedo come una ragazza molto vera, genuina, ha pensato anche a come fare l’uscita per renderla più emozionante. Purtroppo non mi è arrivato lui allo stesso modo, non posso dire lo stesso di lui. Ho visto un copia-incolla e mi dispiace dirlo però se devo essere sincera devo dire che mi è arrivato questo, qualcosa di già visto.