Movieplayer.it - Silo 2, intervista a Steve Zahn: "Mi sono ispirato a Cast Away. E non ho mai visto Lost..."

Leggi su Movieplayer.it

Le ispirazioni, il set, i libri di Hugh Howey: il nostro incontro con uno dei nuovi protagonisti della serie. In streaming su Apple TV+. La stagione 2 diriprende il racconto dove l'avevamo lasciato dopo il clamoroso finale del ciclo inaugurale. Juliette è uscita fuori, e ha scoperto l'esistenza di molti altricome il suo. In uno di questi, il numero 18 (il suo è il 17), trova Solo, la new entry più importante delle nuove dieci puntate a cadenza settimanale che trovate in streaming su Apple TV+. Abbiamo incontrato su Zoom proprio, che ci ha introdotti alla seconda stagione. Tanto ce potremmo rinominare questo incipit come "E alla fine arriva Solo", in quanto quello diè un personaggio .