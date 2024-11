Thesocialpost.it - Scholz chiama Putin: “Ritira le truppe e negozia con Kiev”

Leggi su Thesocialpost.it

Il cancelliere tedesco Olafha parlato oggi al telefono con il presidente russo Vladimir. È la prima volta che i due leader si sentono direttamente dal dicembre 2022.Leggi anche: Lo chef russo Aleksei Zimin trovato morto a Belgrado: aveva criticatoDurante lata,ha chiesto adire ledall’Ucraina e aprire una trattativa con. “La Russia deve essere disposta are per una pace giusta e duratura”, si legge in una nota dell’ufficio stampa tedesco. Il cancelliere ha ribadito il sostegno della Germania all’Ucraina “per tutto il tempo necessario”.Una telefonata preparata per settimaneLa telefonata, durata circa un’ora, è stata preparata per settimane con la collaborazione di Stati Uniti, Regno Unito, Francia e partner del G7.