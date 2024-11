Gaeta.it - Rissa al cimitero di Romano d’Ezzelino: un ferito per coltellate, indagini in corso

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Un episodio di violenza ha scosso il tranquillo comune di, in provincia di Vicenza, dove un uomo è rimastoa seguito di unaavvenuta all’esterno del. Le prime informazioni rivelano che l’incidente è successo poco dopo mezzogiorno e le forze dell’ordine sono attualmente al lavoro per chiarire la dinamica dei fatti.Dettagli sull’incidenteL’alterco che ha portato al ferimento dell’uomo coinvolgeva alcuni stranieri, le cui identità e motivazioni sono per ora sconosciute. Gli scontri verbali sono rapidamente degenerati in violenza, culminando con l’uso di un coltello da parte di uno dei contendenti. Stando a quanto ri, l’aggressore avrebbe colpito la vittima con ripetuteprima di darsi alla fuga. Questo tipo di violenza in un contesto pubblico ha generato grande preoccupazione tra i residenti, in quanto ilè un luogo normalmente dedicato al rispetto e alla commemorazione.