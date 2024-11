Scuolalink.it - Rinnovo CCNI Mobilità 2025/28: le novità per docenti e personale ATA

Leggi su Scuolalink.it

Proseguono le trattative tra il Ministero dell’Istruzione e del Merito e le principali organizzazioni sindacali per ildel/28. L’obiettivo del Ministero è concludere il confronto entro il 30 Novembre 2024, con incontri settimanali intensificati, già fissati per il 19, 20 e 21 novembre. Leattese riguardano sia ildocente che ilATA, con importanti cambiamenti in arrivo.per ilATA: possibilità di scelta su più province Per ilATA, le discussioni preliminari sono già state completate nei precedenti incontri. Una delle principali, secondo quanto riportato dalla FLC CGIL, riguarda la possibilità di presentare domanda per più di una provincia, una modifica significativa che aumenterebbe le opportunità di trasferimento per ilATA.