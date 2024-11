Ilfattoquotidiano.it - Rapporto Draghi, Monti: “Sono contro le proposte che indeboliscono aree dove decisioni sono sovranazionali”

“Ilè un eccellente set di analisi e raccomandazioni all’UE, concordo con la maggior parte di esse. C’è però solo un gusto di fondo al suo interno. Nella mia conoscenza dell’Europa, è un po’ l’espressione di aziende e grandi aziende e, in più, di un leggermente superato complesso industriale franco-tedesco. Francia e Germaniatemporaneamente le due parti più deboli dell’UE in economia e politica, stavano per dominare la scena quando l’UK uscì ‘inavvertitamente’ dall’UE. Ora ogni tanto vengono aiutate dall’Italia con i cromosomi neo-corporativisti. Io applicherei un test alle, molte delle quali lo passerebbero. Ma se esse prevedono di aumentare la competitività europea indebolendo nel processo lelenell’UEgià(commercio, competizione, politica monetaria), allora”.