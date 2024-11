Lettera43.it - Rai, il M5s ingolosito dal Tg3 spreca la chance di inguaiare il centrodestra

Se non si facesse così tanto ingolosire dalla poltrona del Tg3, il Movimento 5 stelle potrebbe mandare in pezzi i fragili equilibri delin Rai. Antonio Marano, membro del consiglio di amministrazione della tivù pubblica in quota Lega, è il presidente “facente funzioni” in quanto consigliere anziano. Ma non si sogna nemmeno di sgambettare la numero uno in pectore Simona Agnes, in quota Forza Italia e vicinissima a Gianni Letta.Simona Agnes (Imagoeconomica).Marano sta bene dove sta, alla Fondazione Milano-CortinaMarano infatti è già direttore commerciale della Fondazione Milano-Cortina dal 2021 e le laute prebende che questa posizione comporta non sono compatibili con la poltrona di presidente Rai, mentre possono andare a braccetto con un ruolo da semplice consigliere di Viale Mazzini.