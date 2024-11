Ultimouomo.com - Processo al VAR

Fuori dal Centre Pompidou, col suo reticolo di ferro, vetro e tubi colorati, spiccano due esseri umani in bronzo che si fronteggiano. Sono alti cinque metri e arrivano quasi all’altezza del primo piano del museo. Uno china la testa calva sul petto dell’altro: ha una posizione forte, salda e volitiva, mentre quello di fronte a lui sembra perdere contatto col suolo, mentre la sua bocca è piegata in una smorfia di dolore. Era il 2012 quando venne esposta questa scultura enorme creata dall’artista franco-algerino Adel Abdessemed; raffigura il momento in cui Zinedine Zidane dà una testata sul petto di Marco Materazzi nella finale dei Mondiali del 2006, provocando una catastrofe - i cui effetti non erano immediatamente percepibili in quel momento.Quel momento di calcio non smette di farci riflettere sui nostri sistemi morali.