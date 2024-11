Open Day Carta Identità Roma

Leggi su Funweek.it

Assolutamente! Ecco una bozza di articolo basata sulle informazioni che mi hai fornito, cercando di renderlo chiaro, conciso e informativo:Day per lad’Elettronica: ecco dove e come prenotareIl Comune diha organizzato un nuovoDay per facilitare il rinnovo o il rilascio dellad’elettronica. Nei giorni 16 e 17 novembre, diversi uffici anagrafici e punti dedicati saranno aperti per accogliere i cittadini.Dove recarsiPer ottenere la CIE, sarà possibile recarsi presso:Municipi VI, VIII, XI e XV: aperti sabato 16 novembre con orari specifici.Ex Punti Informativi Turistici: in piazza delle Cinque Lune, piazza Sonnino e via Petroselli 52, aperti sia sabato 16 che domenica 17 novembre.Via Petroselli 52: aperto entrambi i giorni.