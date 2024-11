Ilfattoquotidiano.it - La sagra del suino nero e del fungo porcino, bande musicali e presepi viventi: in Sicilia mezzo milione di mance nella provincia dell’assessora

Centri per gli scacchi, sagre, feste patronali,: c’è tutto questo e anche di più nel gran calderone ditte erogate dall’Assessorato al Turismo e allo Sport della Regionena. Una serie di decreti pubblicati tra il 2 ottobre e l’11 novembre, infatti, ordinano finanziamenti a pioggia per associazioni e parrocchie, comuni e Pro Loco, società sportive e culturali. D’altronde con l’articolo 25 della legge regionale n. 3 del 31 gennaio, l’assessorato è stato autorizzato a stanziare 7.483.550 euro per “interventi di promozione turistica e sportiva” per amministrazioni locali, istituzioni private sociali e attivitàe teatrali.Non ci sono dunque solo i 20 milioni di contributi sparsi nelle varie leggi finanziarie votate dall’Assemblea regionalena.