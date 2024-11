.com - Junior Eurovision Song Contest 2024 in diretta su Rai2, chi rappresenta l’Italia

Leggi su .com

Domani insul’edizionedel, ecco chiConto alla rovescia per la ventiduesima edizione delsaràta da Simone Grande, il cantante dodicenne vincitore della seconda edizione di The Voice Kids, che sarà impegnato sabato 16 novembre sul palco della Caja Mágica di Madrid (Spagna) per la finale della più importante kermesse canora per ragazzi, con il brano Pigiama Party.La manifestazione sarà seguita da Rai Kids con una, dagli studi Rai del Centro di produzione “Piero Angela” di Torino, che andrà in onda nel pomeriggio di sabato 16 novembre dalle 17.50 su Rai 2 e RaiPlay. A condurre lasarà anche quest’anno Mario Acampa (al timone dal 2017) e volto del canale con il programma Italian Green, nonché apprezzato regista d’opera al Teatro alla Scala.