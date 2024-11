Inter-news.it - Inter Under 23, Moratti fa scuola: precedenti! Oggi pronti in 4 – TS

Nella stagione che verrà l’farà partire il progetto dell’23, ossia la seconda squadra. Già quattro prestiti sonoper giocarci. E c’è il precedente targato Massimoche fa.AVANTI – Il progetto dell’23 sarà praticamente pronto in primavera. Il club lo sottoporrà poi alla Federcalcio per prendere il posto di un possibile slot mancante nella composizione del prossimo campionato di Serie C. Praticamente, i nerazzurri seguiranno lo stesso iter già effettuato dal Milan l’anno passato. Come già ribadito nelle scorse ore, lo stadio e il campo di allenamento sarebbero giàe definiti, così come alcuni giocatori che ne faranno parte. Tra questi anche Tomas Palacios, scrive Tuttosport. Il progetto giovane in realtà in casal’ha introdotto per la prima volta Massimoe importante fu il salvataggio dello Spezia.