Ilfoglio.it - Il ministro della Giustizia scelto da Trump guarda al modello del Salvador di Bukele

Leggi su Ilfoglio.it

Sarebbe ilcarcerario dell’Eldi Nayibquello a cui il nuovo procuratore generale Matt Gaetzper gli Stati Uniti di. Che, per la verità, suha una visione non del tutto chiara, come peraltro su molte cose. Alla Casa Bianca aveva infatti elogiato la collaborazione con l’oriundo palestinese diventato presidente del paese centro-americano il primo giugno 2019. Ma poi, una volta lasciato il potere, nel momento in cui da oppositore si è concentrato sull’immigrazione ha iniziato ad accusarlo di mandare criminali negli Stati Uniti. Uomo d’affari che aveva iniziato a fare politica come sindaco per l’ex-guerriglia di sinistra del Fronte Farabundo Martí ma poi si è messo in proprio come leader anti-politica,in effetti si è caratterizzato soprattutto per due temi.