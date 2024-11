Panorama.it - I 40 anni di Berlinguer in un film a senso unico

Quarant’dopo è giusto chiedersi, come Alessandro Manzoni ne Il cinque maggio: «Fu vera gloria?». La telefonata a chi scrive arrivò verso le 11 di sera, il 7 giugno 1984: «Vai a Padova,è ricoverato in ospedale, mettiti dietro la porta e segna tutto, poi passa le notizie a Miriam. Sei a Bologna, sei il più vicino, ma scrive Miriam». Miriam intesa come Mafai, compagna di Gian Carlo Pajetta il più comunista dei comunisti dopo Pietro Secchia il capo dell’organizzazione del Pci e del parapartito sempre pronto all’insurrezione armata. Fu in quell’ambito che Alberto Franceschini - uno dei «compagni che sbagliano» con in tasca la tessera della Federazione giovanile comunista di cui Enricoera stato segretario - ebbe l’idea di fondare le Brigate Rosse e trovò le prime armi dai partigiani di Reggio Emilia, difensori della «resistenza tradita».